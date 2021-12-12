Путин рассказал о последствиях для России при югославском сценарии

В случае югославского сценария противостояние в России было бы еще более тяжелым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На трагический пример Югославии глава государства указал в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», сообщило РИА «Новости».

«У нас, может быть, противостояние было еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии», — сказал он.

Ранее Путин приводил пример распада балканского государства во время встречи с членами СПЧ. Присутствовавший на заседании режиссер Александр Сокуров заявил, что некоторые республики, входящие в состав РФ, имеют «национальный характер», и предложил президенту «отпустить всех, кто больше не хочет жить с нами в одном государстве».

«А откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? <…> Вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — спросил в ответ Путин.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства жестко ответил Сокурову, потому что тот без знания предмета стал затрагивать деликатные темы.