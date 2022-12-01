Общество 01 декабря 2022, 17:47 Путин рассказал о нуждающихся в помощи психолога россиянах Президент Путин: помощь психологов требуется 15% россиян Пресс-служба Кремля

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Около 15% россиян нуждаются в помощи психологов, рассказал президент Владимир Путин. На встрече с молодыми учеными он заявил, что власти не оказывают должного внимания развитию психологической службы в стране, сообщил ТАСС.

Глава государства напомнил, что о таком количестве россиян в прошлом году сообщали специалисты ВЦИОМ. По его словам, в психологической помощи нуждаются 35% молодых людей.

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«У нас эти службы соответствующим образом пока не развиваются и происходит это из-за того, что государство на всех уровнях <…> должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет», — подчеркнул Путин.

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При появлении чувства апатии и вины, а также при нарушении сна и аппетита следует обратиться к психологу, рассказала RT член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова. Она посоветовала обращать внимание на общее ухудшение состояния, когда человек не понимает, что стало причиной этого.

В ходе беседы с молодыми учеными Владимир Путин рассказал о необходимости помощи жителям новых регионов страны. Он добавил, что они ничем не отливаются от россиян из других субъектов.