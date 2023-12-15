Общество 15 декабря 2023, 16:06 Путин рассказал о масштабных проектах в сфере строительства Президент Путин пообещал «десятилетие большой стройки» в России РИА «Новости»

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Ближайшие 10 лет Россия будет уделять повышенное внимание строительной сфере, на территории страны начнется «большая стройка». Об этом заявил президент Владимир Путин на Железнодорожном съезде, сообщил сайт Кремля.

«Предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге», — подчеркнул он.

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Глава государства напомнил, что в стране уже началась модернизация БАМ, Транссиба и других магистралей. Путин также анонсировал масштабный проект по созданию сетей высокоскоростных железных дорог.

«Планируется, что высокоскоростные магистрали пройдут по территориям, где живут более 111 миллионов наших граждан, а это 80% населения страны», — добавил российский лидер.

Ранее Путин подробно рассказал об истории проекта Крымского моста. Решение о его строительстве принимали еще при Николае II, но идею удалось реализовать только в наше время, добавил глава государства.