Общество 04 апреля 2023, 13:31 Путин рассказал, как западные санкции помогли российским аграриям Путин: санкции создали условия для ускоренного импортозамещения и роста сельхозпроизводств Unsplash

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Ограничения по доступу на отечественный рынок иностранной сельхозпродукции в качестве ответа на западные санкции положительно сказались на российских сельхозпредприятиях. Об этом в ходе беседы с работниками завода «Тулажелдормаш» рассказал глава государства Владимир Путин.

Президент напомнил, что в 2014 году Россия закрыла рынок сельхозпродукции для стран, которые ввели санкции. По словам главы РФ, это положительно сказалось на отечественных производителях сельскохозяйственной продукции.

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«Это стало значимым позитивным фактором для развития российского сельского хозяйства, крупных хозяйств, фермерства с ориентацией преимущественно на собственные силы», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что были созданы условия для импортозамещения. В результате производство российской продукции было расширено, а потребители получили широкий выбор товаров.

Ранее Владимир Путин сообщил о рекордном урожае зерновых, который собрали российские аграрии в минувшем году. По его словам, показатель превысил 150 миллионов тонн.