Путин рассказал, как придумал провести военно-морской парад в Петербурге

Идея провести парад в День ВМФ на рейде Кронштадта пришла в голову президенту России Владимиру Путину, когда он летел на самолете. Он прочитал статью о подобном мероприятии, которое проводили в дореволюционной России.

«Я так же летел в самолете, читал. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил, и началась подготовка», — заявил Путин во время рабочей встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу на борту президентского лайнера, фрагмент которой показал телеканал «Россия 24».

26 июля состоялся главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России. Путин лично прилетел на мероприятие. Вместе с Шойгу на катере он обошел строй кораблей, которые выстроились в Финском заливе Балтийского моря.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что на мероприятии присутствовали военные атташе из более чем 30 стран. Иностранные гости дали высокую оценку уровню организации и масштабу парада.