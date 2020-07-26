Путин рассказал, как придумал провести военно-морской парад в Петербурге
«Я так же летел в самолете, читал. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил, и началась подготовка», — заявил Путин во время рабочей встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу на борту президентского лайнера, фрагмент которой показал телеканал «Россия 24».
26 июля состоялся главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России. Путин лично прилетел на мероприятие. Вместе с Шойгу на катере он обошел строй кораблей, которые выстроились в Финском заливе Балтийского моря.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что на мероприятии присутствовали военные атташе из более чем 30 стран. Иностранные гости дали высокую оценку уровню организации и масштабу парада.