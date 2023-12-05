Общество 05 декабря 2023, 19:42 Путин рассказал, как мать поставила его в угол Путин поделился воспоминанием, как мать поставила его в угол РИА «Новости»

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Материнская любовь сопровождает каждого человека на протяжении всей жизни, выразил уверенность президент России Владимир Путин, выступая на заседании Набсовета «Движения первых». Говоря об этом, глава государства поделился воспоминанием из детства, когда ему было около трех-четырех лет.

«[Какое мое самое доброе воспоминание из детства, связанное] с семьей? Это знаете, такая, в общем, интимная вещь, я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, даже не помню, за что, в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала: „Ты будешь прощение просить или нет?“» — поделился Путин.

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Часть этой истории, как уточнил президент, он решил опустить. А закончилось все, по его словам, тем, что мать сама простила его.

«Она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и этим вся история закончилась. Но как она это делала, это отдельный разговор», — добавил он, отвечая на вопрос воспитанников медиацентра из Вологодской области.

Путин приехал в Пятигорск 5 декабря. На совете «Движения первых» он подчеркнул, что главный смысл объединения — помогать детям раскрывать свои таланты.