Путин рассказал, как изменилась средняя температура в России за 10 лет

Средняя температура в России растет быстрее общемировой, заявил президент РФ Владимир Путин. По его данным, всего за 10 лет она выросла она полградуса.

Вопрос о тенденциях в изменениях климата в мире Путин поднял, выступая на саммите G20, сообщил ТАСС.

«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более чем на полградуса», — отметил президент.

В Арктике, по его словам, потепление происходит с еще большей скоростью. Последствия глобального изменения климата вызывают в России опустынивание, эрозию почв.

«Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории», — добавил Путин.

По словам Путина, к вопросам изменения климата нужно подходить комплексно, с учетом развития экономик и роста благосостояния граждан.

В апреле президент, выступая на организованном США климатическом саммите, призвал мировое сообщество наладить сотрудничество в сфере мониторинга вредных выбросов, а также активизировать взаимодействие для решения любых острых мировых проблем.

Тогда Путин указал, что на долю метана приходится 20% антропогенных выбросов. Каждая тонна этого вещества создает парниковый эффект, в 25-28 раз больший, чем тонна СО2. Президент уточнил, что если бы в ближайшие 30 лет эмиссия метана сократилась в два раза, то, по мнению экспертов, к 2050 году глобальная температура снизилась примерно на 0,18 градуса.