Общество 18 июня 2023, 11:40 Путин рассказал, где может находиться главком ВСУ Залужный Президент Путин допустил, что главком ВСУ Залужный может находиться за границей Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин высказался по поводу возможного местонахождения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По мнению главы государства, военный может находиться за пределами своей страны.

Об этом российский лидер сказал в ходе беседы с военкорами. Отвечая на вопрос Александра Сладкова, он заявил, что о местоположении можно спросить у самого военачальника, «но для этого нужно перейти на иностранный язык».

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«Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — сказал Путин. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По поводу судьбы Залужного в СМИ разошлось немало противоречивой информации. В российских силовых структурах сообщили, что в начале мая Залужный получил черепно-мозговую травму. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что главком ВСУ жив, но ранение у него действительно серьезное.

В начале этой недели Залужный вышел на связь через соцсети. В своем Telegram-канале он сообщил о телефонных переговорах с председателем комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.