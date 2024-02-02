Важное 02 февраля 2024, 16:24 Путин рассказал детали о возвращении Крыма в состав России Путин заявил, что вернул Крым потому, что знал, что этого хотят его жители РИА «Новости»

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Крым вернулся в состав России, потому что этого хотели местные жители. Об этом на встрече с участниками форума «Все для Победы!» в Туле рассказал президент Владимир Путин.

«Ничего не стал бы делать в Крыму, если не был бы уверен, что крымчане хотят возвращения на Родину. Как и подавляющее число жителей страны не хотели бросать под колеса неонацистов людей там», — сказал он.

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Путин признался, что ему больно говорить о происходящем в Харьковской области после вывода российской армии.

«Мы же знаем, что там творили эти подонки. Так поступать могут только неонацисты. Вот с кем мы имеем дело. Ничего не произойдет, если нет настроя общества. Мы делаем то, чего от нас ждут люди», — добавил глава государства.

Президент также заявил, что Россия приняла правильное решение о защите людей на территориях, ставших впоследствии новыми регионами страны.