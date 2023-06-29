Общество 29 июня 2023, 16:13 Путин рассказал, что является основой суверенитета страны Президент Путин: сильное гражданское общество — сила России

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Сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета России. Об этом на форуме Агентства стратегических инициатив заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

Глава государства указал на значимость предложений, направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала страны. Он назвал общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы «мотором развития».

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«Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина РФ», — процитировали Путина «Известия».

Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме указал на необходимость достигнуть финансового и технологического суверенитета России. Он отметил, что нужно выстраивать оптимальные логистику и кооперацию, работать над снижением неравенства и бедности, а также совершенствовать инфраструктуру. Глава государства также выступил за расширение мер социальной поддержки граждан, прежде всего семей с детьми.