Общество 18 декабря 2023, 20:46 Путин рассказал, чем заняты богатые россияне Путин заявил, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты РИА «Новости»

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В России подавляющему большинству приходится жить от зарплаты до зарплаты. Об этом на встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» заявил президент Владимир Путин.

Глава государства заметил, что богатых и очень богатых россиян в стране тоже много.

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«В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас немало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты», — отметил Путин.

Президент пояснил, что состоятельные россияне заняты тем, чтобы «достать» своих детей из зоны комфорта и создать им искусственные сложности. Подобное поведение, добавил Путин, свойственно умным людям.

«Нужно, чтобы человек сам карабкался куда-то. Если ему все сыпется с неба, как манна небесная, он ничем не дорожит и ни к чему не стремится, вот в чем беда», — обратил внимание российский лидер.

Гарантией успеха Путин счел самостоятельные устремления каждого человека и его собственные достижения. В ходе прямой линии президент отмечал, что залогом успеха для государства будет вера в великий русский народ.