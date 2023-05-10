10 мая 2023, 20:37
Путин расширил список стратегически важных компаний России
Путин внес «Россети» в список стратегически важных компаний
Президент России Владимир Путин внес в список стратегически важных энергетическую компанию «Россети». Указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Помимо этого, президент подписал указ о развитии ПАО «Россети». В документе указано, что кабмин России передаст в уставный капитал 107 667 обыкновенных акций АО «Энергетик», 7 238 117 обыкновенных акций, 2 223 621 привилегированных акций «Электромагистрали» и 92 519 161 обыкновенную акцию «Региональных электрических сетей» в порядке оплаты дополнительных акций.
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Правительству поручили обеспечить это в течение девяти месяцев.
Владимир Путин
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