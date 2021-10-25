Путин распорядился сделать продажу некачественных продуктов невозможной

Российское правительство должно к декабрю этого года проработать вопрос об исключении технической возможности продажи незаконно введенных в оборот или просроченных продуктов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«[Обеспечить] проработку вопроса исключения технической возможности продажи пищевой продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности. Доклад — до 1 декабря 2021 года», — сказано в поручении, адресованном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Текст опубликован на сайте Кремля.

Кабмин должен провести работу в рамках завершения создания системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции с помощью создания комплексного механизма ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем, говорится в документе.

Российский лидер также дал поручение закончить формирование системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции. Президент также распорядился сделать рекомендации по рациональному питанию с учетом актуальной структуры населения с России.

Кроме того, нужно привести в соответствие с этими нормами показатели по продовольственной безопасности. Поручение нужно выполнить до 1 января 2022 года.

Ранее в Оренбургской и Свердловской областях люди массово отравились некачественным алкоголем. На Урале погибли 24 человека, в Оренбуржье — 35.