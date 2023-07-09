Общество 09 июля 2023, 10:22 Путин раскрыл залог успешного прогресса России Путин: залог успеха прогресса России — в ускоренном внедрении передовых разработок РИА «Новости»

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Ускоренное внедрение передовых разработок в жизнь станет гарантом технологического суверенитета и прогресса России. Об этом в приветственном письме участникам Форума будущих технологий заявил глава государства Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент напомнил, что в условиях внешних вызовов принципиально важно, чтобы разработки отечественных исследователей и инженеров внедряли в жизнь максимально быстро.

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«В этом залог роста благосостояния россиян, национального прогресса и нашего технологического суверенитета», — указал в послании Путин.

Российский лидер отметил, что форум — традиционный, а важнейшим приоритетом России является использование инновационных решений в повышении уровня жизни людей и росте экономики.

Также Путин подчеркнул, что в предстоящих мероприятиях примут участие иностранные гости, что может стать возможностью для реализации совместных проектов, развития технологических контактов и наращивания связей для взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее президент заявил, что России нужно обеспечить суверенитет в финансах и технологиях.