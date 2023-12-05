Важное 05 декабря 2023, 18:56 Путин раскрыл смысл «Движения первых» в России Путин назвал помощь детям раскрыть свои способности смыслом «Движения первых» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин возглавил заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Встречу организовали на территории центра знаний «Машук» в Пятигорске.

«Ключевой смысл движения — помочь детям, подросткам и молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни. И именно в этом залог успешного будущего нашей страны», — заявил глава государства.

Реклама

Путин прилетел в Пятигорск 5 декабря, чтобы провести заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Эта молодежную организацию создали всего год назад, сейчас в ее рядах состоят уже более миллиона участников.

Президент России взял на себя обязанности председателя наблюдательного совета движения, а саму организацию возглавил заместитель министра науки и высшего образования Григорий Гуров.