Президент России Владимир Путин обсудил с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности ситуацию в Казахстане. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства провел переговоры с коллегами, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Путин обсудил возможные меры в рамках устава ОДКБ для обеспечения порядка и борьбы с терроризмом.

Напомним, ранее миротворческий контингент ОДКБ вошел в Казахстан для защиты государственных объектов от боевиков.

Песков отметил, что Путин получает всю необходимую оперативную информацию от министра обороны Сергея Шойгу.

Накануне первый самолет с российскими миротворцами ОДКБ приземлился в Алма-Ате. Сегодня военнослужащие РФ вместе с правоохранителями Казахстана полностью взяли под контроль аэропорт этого города. Действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане руководит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.