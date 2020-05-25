Путин провел очную встречу с главой РЖД

Лидер страны поинтересовался, будет ли сокращена инвестиционная программа в РЖД. По словам Белозерова, сокращение достигнет почти 200 миллиардов рублей. Глава компании добавил, что в первую очередь инвестиции уменьшатся в сфере проектирования.

«В проектирование можно, я согласен. А вот в реальный сектор — желательно все-таки сокращать по минимуму», — заявил Путин.

Он призвал РЖД изучить возможности по инвестиционной программе.

«Олег Валентинович, понятно, что вкладывать в никуда, либо с большими рисками не следует. Но все-таки я прошу и вас, и ваших коллег внимательно еще раз проанализировать возможности по объемам инвестиций», — уточнил президент.

Белозеров попросил промежуток времени, чтобы «подготовить материал» об увеличении объема со средств РЖД «без поддержки федерального бюджета».