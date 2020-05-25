    25 мая 2020, 16:15

    Путин провел очную встречу с главой РЖД

    Ольга Ситникова

    Президент России Владимир Путин и генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров встретились лично. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    Лидер страны поинтересовался, будет ли сокращена инвестиционная программа в РЖД. По словам Белозерова, сокращение достигнет почти 200 миллиардов рублей. Глава компании добавил, что в первую очередь инвестиции уменьшатся в сфере проектирования.

    «В проектирование можно, я согласен. А вот в реальный сектор — желательно все-таки сокращать по минимуму», — заявил Путин.

    Он призвал РЖД изучить возможности по инвестиционной программе.

    «Олег Валентинович, понятно, что вкладывать в никуда, либо с большими рисками не следует. Но все-таки я прошу и вас, и ваших коллег внимательно еще раз проанализировать возможности по объемам инвестиций», — уточнил президент.

    Белозеров попросил промежуток времени, чтобы «подготовить материал» об увеличении объема со средств РЖД «без поддержки федерального бюджета».