Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет заседание организационного комитета «Победа». Об этом сообщил телеканал «Россия 1».
По данным телеканала, глава Российского государства также примет верительные грамоты у послов иностранных государств, после чего они смогут начать официальную работу в России.
«Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных жителей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему это ведет», — заявил Путин во время выступления на красной площади 9 мая в преддверии парада, посвященного 76-летию Победы в Великой отечественной войне.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Путин назвал недобитыми карателями неонацистов, которые все чаще «поднимают голову» в Европе. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» отметил, что это заявление президент России адресовано не только мировым элитам, но и простым людям.
Основная задача оргкомитета «Победа» — защита исторической правды о войне.