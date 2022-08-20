Путин проведет заседание набсовета нового движения детей и молодежи 1 сентября

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи. Об этом на встрече с участниками проектной сессии по запуску центра знаний «Машук» рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, написал ТАСС.

«Сегодня у нас в „Машуке“ пройдет заседание координационного совета, а 1 сентября президент проведет первое заседание наблюдательного совета», — сказал он.

Ранее российский лидер подписал законопроект «О российском движении детей и молодежи». Задачами движения обозначены содействие государственной политике в интересах молодежи и детей, их подготовка к полноценной жизни в обществе, участие в их профессиональной ориентации и воспитании, организации досуга.

Участниками движения могут стать все желающие с шести лет, взрослые наставники обеспечат организацию их досуга и воспитания. Закон разработали для обеспечения единой государственной политики воспитания детей в движениях, объединениях, образовательных организациях.

Ранее помощник президента Дмитрий Песков заявлял, что участие Путина в наблюдательном совете поможет определить название нового движения и решить возникшие организационные вопросы.