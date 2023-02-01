Важное 01 февраля 2023, 12:54 Путин проведет совещание о восстановлении разрушенного жилья в приграничных районах Песков: Путин 1 февраля обсудит восстановление разрушенного жилья в приграничных районах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент РФ Владимир Путин 1 февраля проведет совещание по вопросам восстановления жилья в приграничных районах, разрушенного из-за атак ВСУ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Помимо этого, на повестку вынесут и ремонт жилья, которое пострадало в результате ЧС в ряде регионов, сообщил ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что это совещание будет главным мероприятием в графике президента в среду. Рабочий день президент проведет в Ново-Огареве.

Реклама

Говоря о теме совещания, Песков обратил внимание, что на сегодняшний день в России есть ряд регионов, где нужно восстанавливать жилые дома, объекты общего пользования и инфраструктуру, которые пострадали в результате атак со стороны ВСУ.

«Это все необходимо восстанавливать, людям нужно или восстановить, или компенсировать их потери, поэтому сегодня этот вопрос будет обсуждаться», — подчеркнул он.