Путин процитировал Репина на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода празднуют 800-летний юбилей своего города. С праздником их поздравил президент Владимир Путин, процитировавший высказывание русского живописца Ильи Репина.

Во время своего выступления лидер страны отметил точность слов живописца, заявившего, что Нижний Новгород — это город, «царственно поставленный над всем востоком России».

«Здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы, во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути народа России, нашей общей великой и славной судьбе», — сказал президент.

В начале своей речи Путин поздравил всех нижегородцев и гостей города с праздником. Он подчеркнул, что в Нижнем Новгороде сконцентрирован культурный код, а также национальная идентичность и мощь российского народа.

«Нижний, как его издавна ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремлению к созиданию и сотрудничеству», — отметил Путин.

Он посоветовал приехать в Нижний Новгород всем, кто откладывал свой визит. По словам главы государства, город завораживает и очаровывает своей красотой.