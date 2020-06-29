Путин проголосует по поправкам в Конституцию России на избирательном участке

Президент России Владимир Путин проголосует по поправкам в Конституцию страны на избирательно участке. Где именно — пока не уточняется.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Его слова процитировало РИА «Новости».

Президент будет лично голосовать. Когда и как — мы вам сообщим Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что Владимир Путин «будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих».

Голосование по поправкам в Конституцию проходит не только в России, но и за рубежом. Оно стартовало 25 июня и завершится 1 июля. Этот день станет для россиян выходным — те, кто не могут прекратить работу, получат оплату в двойном размере.

Поправки, предлагаемые в главный закон страны, вступят в силу только в том случае, если жители их поддержат. По данным экзитполов ВЦИОМ, за четыре дня с момента начала голосования 76% опрошенных поддержали изменение Конституции. При этом не все согласились рассказать о том, за или против они проголосовали. На этот вопрос ответили 70,6% опрошенных. Остальные 29,4% отказались озвучить свой выбор.

В Подмосковье по поправкам в главный закон России проголосовали уже более 5,8 миллиона человек. С 25 июня в Московской области начали работать более шести тысяч избирательных участков. Сделать свой выбор жители региона смогут с 8:00 до 20:00.