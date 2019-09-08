Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Видео

Видеостена в ЦИК начала трансляцию со всех избирательных участков Подробнее

Москвичи могут голосовать начиная с 08:00, для этого открыты более 3,6 тысячи избирательных участков. Путин в очередной раз выбрал для голосования участок под номером 2151. Приехав в РАН, глава государства показал паспорт, поставил свою подпись и получил бюллетень. Затем президент сделал свой выбор и опустил документ в урну для голосования.

Позже Путин пообщался с журналистами, которые задали ему вопрос о количестве кандидатов и о том, не хотелось бы ему, чтобы списки были длиннее.

«В некоторых странах есть и 30, 50 и 100 [кандидатов]. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно — какого качества», — ответил президент.

Он также отметил, что надеется на то, что представленные граждане являются достойными кандидатами на посты депутатов.

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов отметил, что Путин ответил на вопрос о кандидате, за которого проголосовал. «Не знаю его, но надеюсь, хороший, порядочный человек», — сказал президент.

Утром 8 сентября в России начался единый день голосования. По всей стране начали открываться избирательные участки, а первыми отдать свой голос смогли жители Сахалина. В Москве стартовали выборы в Мосгордуму, в которых принимают участие 225 кандидатов на посты депутатов.