Общество 25 декабря 2023, 14:08 Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО еще на год Путин подписал закон о продлении перехода на ОСАГО до 2024 года в новых регионах РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому переход на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО) продлевается в новых регионах до 31 декабря 2024 года. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

В рамках принятой инициативы жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут беспрепятственно ездить на автомобилях без российских полисов ОСАГО во время переходного периода. Несмотря на продление до 2024 года, водители должны заключить договор ОСАГО при выезде за пределы новых регионов.

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По мнению парламентариев, новый закон будет способствовать интеграции ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер перед Новым годом проведет напряженную рабочую неделю. Путин посетит Санкт-Петербург и примет участие в нескольких саммитах.