Путин призвал жителей на Западе не верить лжи о «враждебных действиях» России

Власти западных стран пытаются убедить своих граждан в том, что их трудности — результат действий России, но это является ложью, заявил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что причина сложностей заключается в ошибках и амбициях правящих элит этих стран.

Путин обратился к жителям западных стран, обратив внимание на то, что власти пытаются убедить их в том, что в ухудшении качества их жизни и в негативном эффекте от санкций якобы виновата Россия, написал ТАСС.

«Хочу, чтобы меня услышали и простые жители западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности — это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь», — сказал он.

Глава государства отметил, что правда состоит в том, что проблемы, с которыми столкнулись миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах.