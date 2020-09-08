Путин призвал женщин активнее включаться в общественную жизнь России

Женщины должны более активно участвовать в общественно-политической жизни России. Это залог будущего всей страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления на конкурсе «Лидеры России».

Он отметил, что всегда женщины в российском обществе пользовались особым почетом и вниманием.

«Но, конечно, включение женщин в активную общественную жизнь, включение в активную научную, творческую работу — это чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее. Женщины у нас не только самые красивые, но и самые талантливые», — сказал Путин.

Президент поблагодарил участников «Лидеров России», занимающихся волонтерской деятельностью и работой над социально значимыми проектами. Особенно он отметил тех, кто стал частью большой акции «Мы вместе» во время эпидемии коронавируса.

Глава государства поздравил победителей конкурса. По его словам, победа принесет в их жизнь большую ответственность и колоссальные возможности.

Суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России» прошел в Солнечногорске. Среди победителей — два жителя Подмосковья. Это директор МФТИ Денис Кузьмин и представитель частной компании Михаил Подругин.