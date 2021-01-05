Путин призвал «вытаскивать людей из трущоб»

Президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам в очередной раз заострил внимание на проблеме аварийного жилья в стране. Он призвал «вытаскивать людей из трущоб» и попросил профильного министра отчитаться, как идет работа.

«В конце года я уже говорил о том, что нужно вытаскивать людей из аварийного жилья, из трущоб. Как идет работа в этом направлении? За счет каких механизмов можно придать больше динамики всей этой работе?» — обратился российский лидер к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину.

Президент затронул тревожащую его тему на первом совещании в 2021 году. 23 декабря на заседании Госсовета глава Российского государства назвал «позорной страницей» то, что россияне живут в аварийном жилье. Путин подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы новые трущобы не росли и объемы аварийного жилья не увеличивались.

Он попросил обратить особое внимание на эту проблему, пишет «Газета.ru». По его словам, нельзя забывать о людях, которые живут в таких условиях, и делать вид, будто «власть не замечает ничего, что там происходит».