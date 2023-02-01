01 февраля 2023, 17:39
Путин призвал возместить потери жилья граждан из-за обстрелов ВСУ
Президент Путин: нужно возместить потери людям, потерявшим жилье из-за обстрелов ВСУ
Правительству России необходимо взять на контроль вопрос возмещения убытков людям, потерявшим свое жилье и имущество из-за обстрелов со стороны украинских военных. Об этом на совещании по восстановлению разрушенного из-за атак ВСУ жилья в приграничных регионах заявил президент Владимир Путин.
«Проблемы для людей стоят очень остро, я обращаю внимание правительства на это. Нужно возместить или отремонтировать потерю квартир, домов или другого имущества. Необходимо вернуть к нормальной работе объекты водоснабжения и энергетики», — сказал он.
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Глава государства отметил, что многие жители приграничных регионов оказались вынуждены переезжать.
«Люди попали в сложную ситуацию, лишились жилья. Многие оказались вынуждены переехать во временные пункты проживания или к родственникам», — добавил Путин.
Ранее Путин призвал правительство исключить бюрократически процедуры при оказании помощи гражданам приграничных территорий. Также он заявил о необходимости лишить ВСУ возможности обстреливать российские регионы.
Владимир Путин
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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