Путин призвал уточнить срок исполнения задач в космической сфере

Президент России Владимир Путин заявил, что в динамично развивающемся мире срок исполнения задач в космической сфере надо уточнить. На совещании по космосу в Саратовской области он призвал использовать преимущества страны в отрасли, чтобы повысить обороноспособность.

«Понимаю, что с учетом динамично меняющейся внешней и внутренней ситуации, внешних и внутренних условий определенные приоритеты, срок поставленных задач в космической сфере, возможно, следует и уточнить, скорректировать», — приводит РИА «Новости» слова главы Российского государства.

Путин добавил, что если у участников совещания есть предложения по этому вопросу, то их надо обсудить сегодня же. По его словам, Россия всегда будет гордиться тем, что стала первопроходцем в освоении космоса.

«Мы будем всегда гордиться, что именно наша страна проложила дорогу во Вселенную, а первопроходцем на этом великом пути стал наш соотечественник», — добавил президент.

12 апреля Путин прилетел в Саратовскую область, где уже возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину на месте приземления первого космонавта. Там построили Парк покорителей космоса, который открыли в честь 60-летия полета первого человека на орбиту Земли.