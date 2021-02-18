Путин призвал улучшить систему оповещения о ЧС в России

Систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо совершенствовать. Все вопросы по организации противопожарных мероприятий в стране еще не решили. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с членами Совбеза РФ.

«Остаются нерешенными вопросы, касающиеся организации функционирования подсистем противопожарных мероприятий и прогноза опасных гидрометеорологических явлений. Требуется дальнейшее совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем», — приводит РИА «Новости» слова Путина. Российский лидер призвал обратить внимание на проведение профилактических мероприятий и поддержание на необходимом уровне технической оснащенности и готовности пожароспасательных сил. По его словам, в прошлом году, который был очень непростым, успешные меры по борьбе с паводками и пожарами уменьшили размер ущерба.