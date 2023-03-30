Эксклюзив 30 марта 2023, 16:31 Путин призвал укрепить независимость России от поставок лекарств из-за рубежа Путин: на российском рынке нужно увеличить долю отечественных лекарств РИА «Новости»

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Россия должна увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.

«Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке», — сказал глава государства.

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Он обратил внимание, что стране необходимо укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа. В особенности, зависимость нужно снижать от поставок компаний, которые создают большое количество сложностей для России, подчеркнул Путин.

«Рассчитываю, что национальная фарминдустрия продолжит уверенно развиваться. <…> А для того, чтобы все это сделать, всего этого достичь, нужно модернизировать оборудование и строить новые производства», — отметил президент.

Глава государства также отметил важность совершенствования технологии, увеличения кадрового и материально-технического потенциала научно-исследовательских лабораторий и центров. Еще один фактор, который нужно учитывать, — это улучшение подготовки технологов, фармацевтов и провизоров, заключил Путин.

Представитель сообщества аптечных сотрудников «Конфарм» Вита Вебер в беседе с «360» отметила, что импортозамещение лекарств на сегодняшний день значительно продвинулось.

«Мы в принципе производим практически все дженерики. Единственная разница — в субстанциях и в качестве препаратов, потому что большая часть европейских препаратов с оригинальной формулой», — пояснила эксперт.

По ее оценке, за последние годы отечественные фармпроизводители кардинально продвинулись: стали производить в том числе и составляющие, из которых создают субстанции, площадки нарастили производственные объемы.

«Остается только вопрос оригинальных формул. Если мы производим сверхзвуковые ракеты, то и в сфере лекарств мы ко всему придем, потому что наши ученые и разработчики находятся на достаточно высоком уровне», — заключила Вита Вебер.