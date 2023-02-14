Общество 14 февраля 2023, 17:09 Путин призвал уделять внимание законности перестраивания домов в сейсмоопасных зонах Путин: суды должны уделять внимание законности перестраивания домов в ряде регионов России РИА «Новости»

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Судам следует уделять особое внимание вопросам законности перестраивания домов в сейсмоопасных зонах России, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции. В этой связи он привел пример последствий разрушительного землетрясения в Турции.

Глава государства обратил внимание, что при расследовании ЧП в турецких городах у контролирующих органов теперь есть большие претензии к строительным организациям, которые не соблюдали необходимые нормы с точки зрения сейсмических процессов.

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«У нас таких (сейсмоопасных — прим. ред.) зон немало. Это и на юге страны, и на Дальнем Востоке», — напомнил президент.

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Путин выразил уверенность, что суды должны обращать внимание на эти вопросы, причем не только когда речь идет о начальном этапе нового строительства, но и при перестройках уже возведенных строений. Делается это с разной целью: кто-то хочет увеличить число жилых площадей, продать дополнительные квадратные метры, пояснил глава государства.

«Сносят там какие-то несущие стены, опоры и так далее. Это очень опасная тенденция», — предупредил он.