14 февраля 2023, 17:07
Путин призвал суды держать на особом контроле избирательные права граждан
Путин: соблюдение избирательных прав россиян должно быть на особом контроле судов
Соблюдение избирательных прав граждан России должно быть на особом контроле судов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.
«Конечно, избирательные права граждан должны быть на особом контроле, совершенно очевидно», — подчеркнул он.
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Ранее президент указал на необходимость цифровизации судейского общества в России. Он напомнил, что в конце 2020 года в Уголовно-процессуальный кодекс внесли изменения, которые регламентируют порядок проведения судебного заседания в формате видеоконференции.
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Также глава государства обозначил залог демократического развития России. По его словам, им станет защита судебными инстанциями прав и свобод граждан.
Президент подчеркнул, что Россия отказалась от исполнения решений Европейского суда по правам человека, так как они носили предвзятый и политизированный характер.
Суд
Владимир Путин
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