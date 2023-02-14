Общество 14 февраля 2023, 17:07 Путин призвал суды держать на особом контроле избирательные права граждан Путин: соблюдение избирательных прав россиян должно быть на особом контроле судов РИА «Новости»

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Соблюдение избирательных прав граждан России должно быть на особом контроле судов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

«Конечно, избирательные права граждан должны быть на особом контроле, совершенно очевидно», — подчеркнул он.

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Ранее президент указал на необходимость цифровизации судейского общества в России. Он напомнил, что в конце 2020 года в Уголовно-процессуальный кодекс внесли изменения, которые регламентируют порядок проведения судебного заседания в формате видеоконференции.

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Также глава государства обозначил залог демократического развития России. По его словам, им станет защита судебными инстанциями прав и свобод граждан.

Президент подчеркнул, что Россия отказалась от исполнения решений Европейского суда по правам человека, так как они носили предвзятый и политизированный характер.