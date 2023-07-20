Общество 20 июля 2023, 11:18 Путин призвал создавать условия для участия в общественной деятельности ветеранов СВО Путин: для включения в общественную деятельность ветеранов СВО нужно создавать все условия РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин отметил важность включения в общественную деятельность ветеранов спецоперации. Обращение российского лидера к первому форуму ветеранов боевых действий СВО зачитал начальник управления главы государства по общественным проектам Сергей Новиков, сообщил ТАСС.

В приветствии Путин отметил, что бойцы и командиры, которые с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня и в активную общественную деятельность. Речь идет об их участии в реализации социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив.

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«Задача государства и общества — создавать для этого все условия», — указал глава государства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин указал, что все военные, участвующие в СВО, получают необходимую социальную поддержку и обеспечены медицинской помощью. Обеспечивается поставка медоборудования, его техническое обслуживание, диагностирование и ремонт, отметил он.

По поручению президента начал работу фонд «Защитники Отечества». Его филиалы создали во всех регионах страны.