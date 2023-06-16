Важное 16 июня 2023, 16:05 Путин призвал сделать законы и подзаконные акты понятными для всех Президент Путин: законы и подзаконные акты должны быть понятными РИА «Новости»

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Те законы и подзаконные акты, которые принимаются в России, должны быть полностью понятными для каждого человека. Об этом во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин.

«Тщательнее надо работать», — подчеркнул президент, говоря о юридической технике.

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По его мнению, каждое слово в законах и подзаконных актах должно быть понятным для всех. Таким образом он поручил ликвидировать размытые формулировки в российском законодательстве. По его словам, это сделает жизнь людей проще. Экономике страны, по его мнению, нужно обеспечить «четкое правовое регулирование».

«Важно убрать из законов так называемые резиновые формулировки», — добавил Путин.

Помимо этого глава государства отметил необходимость в улучшении работы предприятий. Он призвал снизить количество случаев, когда расследования нарушают работу организации.