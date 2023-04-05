Общество 05 апреля 2023, 17:38 Путин призвал сделать все для защиты жителей новых регионов Президент Путин: нужно сделать все для защиты жителей новых российских регионов РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин призвал сделать все возможное для защиты жителей новых российских регионов. Об этом глава государства заявил на заседании Совбеза РФ, фрагмент выступления опубликовал телеканал «Россия 24».

Российский лидер отметил, что сейчас украинские власти для запугивания населения новых российских регионов используют «недобитое подполье», в том числе неонацистские и другие радикальные группировки. Он призвал бороться с этим жестко и эффективно, тем более что подобный опыт у страны уже есть.

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«Контроль за ситуацией должен быть надежно обеспечен», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин поручил создать подразделения правоохранительных органов и спецслужб в новых регионах России до начала лета. По словам главы РФ, от качественного и системного выполнения этого поручения зависит возвращение людей к нормальной жизни. Президент призвал в этом вопросе опираться на местные кадры и на проверенных в деле профессионалов.