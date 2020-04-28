Путин призвал россиян не устраивать посиделки на майских праздниках

Во время майских праздников многие отправятся на дачи. Президент Владимир Путин отметил, что так и нужно поступить. При этом он призвал не ходить в гости и не собираться большими компаниями.

«Обращаюсь ко всем гражданам России. Для каждого из нас самое дорогое это — жизнь, здоровье близких, безопасность родителей и детей. И сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой угрозы», — сказал лидер страны во время видеообращения.

Он добавил, что кому-то может показаться, что ничего страшного не происходит. Некоторые вовсе в пандемии коронавируса не видят угрозы. Но речь идет о жизни и здоровье людей, более того опасность еще не миновала.

«Многие планировали провести майские праздники на дачных, садовых участках, и, конечно, так и нужно сделать. Но прошу вас, уважаемые друзья, проявить предельную ответственность и осторожность. Воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок», — призвал Путин.

Глава государства отметил, что во время режима самоизоляции состоится празднование Дня Победы. Для россиян подготовили полет авиации и традиционный салют.

«Проведем и парад, и марш „Бессмертного полка“, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна», — заключил президент.

Ранее Путин объявил нерабочим период до 11 мая. Это необходимо, чтобы побороть распространение коронавируса в России.