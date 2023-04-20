Общество 20 апреля 2023, 14:02 Путин призвал региональные власти узнавать потребности семей участников СВО Президент Путин: власти регионов должны знать потребности семей участников СВО РИА «Новости»

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Власти каждого из российских регионов должны знать потребности семей участников специальной военной операции и оказать им всю необходимую поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Глава государства отметил, что в этом вопросе сотрудникам муниципалитетов отводится особая роль. Он отметил, что если работники являются честными и порядочными людьми, то они смогут добиться решения всех вопросов семей участников СВО.

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«Я хочу это подчеркнуть — каждой такой семьи. Оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жен, родителей», — слова президента процитировало РИА «Новости».

Российский лидер также поручил чиновникам с теплотой и заботой оказывать помощь своим коллегам из новых регионов.

Ранее стало известно, что Путин впервые приехал в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику, провел совещания и заслушал доклады в штабах «Днепр» и «Восток». Он поздравил военных штаба группировки войск «Днепр» с Пасхой и преподнес редкую икону.