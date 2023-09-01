01 сентября 2023, 17:55
Путин призвал равномерно развивать территорию России
Путин заявил о необходимости равномерного развития территории России
Россию необходимо развивать равномерно, чтобы не произошла депопуляция отдельных регионов. Об этом на встрече со школьниками на уроке «Разговор о важном» заявил президент страны Владимир Путин.
«С России, с ее огромной территорий и сравнительно небольшим для нее населением, важно, чтобы не обезлюдели отдельные регионы и не произошло депопуляции территории», — сказал он.
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Глава государства подчеркнул, что для этого важно развивать эти территории равномерно.
Ранее Путин заявил, что Россия является непобедимой страной. По его словам, в российском обществе большинство семей придерживаются традиционных ценностей и чтят память предков.
Также он анонсировал выделение более двух триллионов рублей из федерального бюджета на развитие новых регионов страны в ближайшие 2,5 года. Также он выразил надежду, что жители России откроют для себя туристические возможности этих территорий.
Россия
Владимир Путин
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