Общество 12 января 2023, 01:16 Путин призвал прокуратуру устранять нарушения в сфере экономики Президент Путин попросил прокуратуру устранять нарушения ФЗ в экономической сфере РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении ко Дню работника прокуратуры РФ призвал уделить пристальное внимание нарушениям законов в экономической сфере, а также защите прав бизнесменов.

«Особо отмечу вашу работу по восстановлению прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот. Прошу и впредь уделять этому направлению самое пристальное внимание, так же как и своевременному устранению нарушений федерального законодательства в экономической сфере, защите прав предпринимателей», — написал Путин.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что приоритетом для прокуратуры остается — борьба с преступностью, а также противодействие экстремизму и коррупции.

Реклама

Российский лидер также попросил оказать содействие работе по интеграции в новых регионов России и сделать все необходимое, чтобы защитить права и безопасность живущих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях людей.

Главная задача прокуроров в том, чтобы россияне чувствовали, что они находятся под защитой закона, подчеркнул Путин.