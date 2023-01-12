12 января 2023, 01:16
Путин призвал прокуратуру устранять нарушения в сфере экономики
Президент Путин попросил прокуратуру устранять нарушения ФЗ в экономической сфере
Президент России Владимир Путин в своем поздравлении ко Дню работника прокуратуры РФ призвал уделить пристальное внимание нарушениям законов в экономической сфере, а также защите прав бизнесменов.
«Особо отмечу вашу работу по восстановлению прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот. Прошу и впредь уделять этому направлению самое пристальное внимание, так же как и своевременному устранению нарушений федерального законодательства в экономической сфере, защите прав предпринимателей», — написал Путин.
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Глава государства подчеркнул, что приоритетом для прокуратуры остается — борьба с преступностью, а также противодействие экстремизму и коррупции.
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Российский лидер также попросил оказать содействие работе по интеграции в новых регионов России и сделать все необходимое, чтобы защитить права и безопасность живущих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях людей.
Главная задача прокуроров в том, чтобы россияне чувствовали, что они находятся под защитой закона, подчеркнул Путин.
Генпрокуратура РФ
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