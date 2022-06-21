Путин призвал продлить нацпроект «Жилье и городская среда» до 2030 года

Срок действия национального проекта «Жилье и городская среда» необходимо продлить до 2030 года. Об этом на совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин, написало РИА «Новости».

Российский лидер напомнил, что за период пандемии коронавируса отечественные строительные компании хорошо поработали, построив больше миллиона квадратных метров жилья для четырех миллионов семей.

«Недаром еще наши предки говорили: „Хорошо тому, кто в своем дому“», — заявил Путин.

По его словам, более 65% россиян хотели бы улучшить жилищные условия. Президент подчеркнул, что власти уделяют этому постоянное внимание.

«Строительный комплекс РФ имеет огромный потенциал, нужно его реализовывать в полной мере без бюрократии», — заявил глава государства.

Также Путин обратил внимание чиновников на проблемы при строительстве.

«Застройка зачастую идет без учета перспективных планов, нарушается облик территорий», — добавил он и призвал сокращать сроки согласования стройки.

Ранее президент заявил, что Россия на протяжении всей своей истории сталкивалась с вызовами, которые успешно преодолевала.