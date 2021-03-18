Путин призвал привлечь в Крым частных инвесторов

Частные вложения для Крыма в ближайшие годы должны превысить 1 триллион рублей, заявил Путин. Он добавил, что об успехе действий правительства можно будет говорить только при кардинальном росте инвестиционных показателей.

«Их объем за предстоящие 4 года, за 2022–2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 триллион рублей. Это амбициозная задача — она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей», — заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, его процитировало РИА «Новости».

Путин рассказал, что реализация крупных проектов, в том числе по водоснабжению и с обеспечением полуострова электроэнергией создадут дальнейшие условия для развития Крыма.

Он напомнил, что смысл заключается в том, чтобы созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для реализации значительно большего объема инвестиционных проектов во всех отраслях — от промышленности до сферы услуг», напомнил глава государства.

Он напомнил о необходимости стимулировать частные инвестиции и вести работу по улучшению климатических условий региона.

Сегодня же Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и России. Глава государства озвучил свои поздравления во время разговора с жителями полуострова.