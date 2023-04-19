Общество 19 апреля 2023, 19:20 Путин призвал присмотреться к термину «пионеры» для детского движения Путин посоветовал еще раз подумать над названием детского «Движения первых»

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Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поинтересовался названием общероссийского молодежного движения «Движение первых». Глава государства также посоветовал еще раз над ним подумать.

Российский лидер обсудил эту тему с вице-премьером Татьяной Голиковой. В частности, он уточнил, кто такие «первые» и являются ли они пионерами. Голикова отметила, что по-старому участников движения можно так назвать.

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«По-старому, по-новому, как было, так и есть, от этого никуда не деться», — слова президента привело РИА «Новости».

Владимир Путин подчеркнул, что термин «пионеры» — это название лишено какой-либо идеологической окраски и призвал еще раз присмотреться к этому термину вместе с ребятами.

«Движение первых» создали, чтобы объединить активных детей и молодежь. Делегаты съезда этого общероссийского молодежного движения перечислили главные его ценности. В их числе назвали дружбу, патриотизм, справедливость и взаимопомощь.