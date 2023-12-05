Важное 05 декабря 2023, 19:39 Путин призвал открыть отделения «Движения первых» в новых регионах Путин призвал принять в «Движение первых» детей Донбасса и Новороссии РИА «Новости»

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Детей и подростков из Донбасса и Новороссии необходимо обеспечить возможностями, которые предоставляет общероссийская организация «Движение первых». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета организации в Пятигорске.

Глава государства подчеркнул, что юные жители новых регионов России должны осознать себя частью большой страны и приобщиться к ее истории и культуре, а также получить шанс к реализации своего потенциала.

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«Очень важно, чтобы те возможности, которые дает „Движение первых“, были доступны повсеместно: и в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии», — заявил Путин.

В ходе заседания наблюдательного совета «Движения первых» Путин отметил, что ключевой смысл молодежной организации заключается в помощи детям и подросткам раскрыть свои сильные стороны и помочь начать свой путь в жизни. По словам президента, это залог успешного будущего всей страны.

«Движение первых» появилось летом 2022 года, за это время региональные отделения открылись во всех субъектах России, а численность участников превысила четыре миллиона человек. Кроме детей и подростков, в «Движении первых» состоят кураторы, которые помогают своим подопечным в реализации планов и оказывают всю возможную помощь.