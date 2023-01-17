Общество 17 января 2023, 14:34 Путин призвал отказаться от экспорта необработанной древесины Путин: России необходимо отказаться от экспорта необработанной древесины РИА «Новости»

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России нужно отказаться от экспорта необработанной древесины и поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что ситуация в ряде отраслей требует особого внимания как со стороны правительства страны, так и со стороны региональных властей. Он пояснил, что речь идет о производствах, которые были ориентированы главным образом на внешний рынок.

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«Остается непростой ситуация в лесопромышленном комплексе. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%», — пояснил президент.

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По его словам, предприятия на северо-западе России оказались в особо уязвимом положении. В связи с этим Путин поставил задачу сохранить работу этой и других пострадавших отраслей. Он подчеркнул, что трудовые коллективы предприятий, занятых в таких сферах, нужно сберечь.

Еще одна важная задача — придание импульса развитию этих отраслей, добавил Путин. Это можно сделать через стимулирование внутреннего спроса, а также посредством углубления переработки сырья и материалов на территории России.