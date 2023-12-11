11 декабря 2023, 17:22
Путин призвал обсудить идею о поднятии планки льготной ипотеки в регионах
Путин поддержал идею о поднятии планки льготной ипотеки выше 6 млн рублей
Сумму верхнего потолка по льготной ипотеке можно увеличить в регионах выше шести миллионов рублей, предложение о поднятии планки будет обсуждаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».
Во время встречи российского лидера с получателями арктической ипотеки один из участников предложил поднять планку выше шести миллионов, чтобы появилась возможность приобрести в кредит квартиру побольше.
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«Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в арктической зоне», — отметил Путин.
Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в дальнейшем. Глава государства также поблагодарил участника встречи за ценное напоминание и признал, что без поднятия планки льготной ипотеки выбор квартир может быть «маловат».
Путин посетил Северодвинск и принял участие в торжественной церемонии поднятия флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск». Российский лидер также осмотрел фрегат «Адмирал Касатонов».
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