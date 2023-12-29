Важное 29 декабря 2023, 13:44 Путин призвал обеспечивать россиянам безопасность полетов Путин: безопасность полетов всегда должна быть на первом месте Freepik

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Россиянам необходимо обеспечить безопасность перелетов. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

Он отметил, что слышал от россиян пожелания поскорее пересесть на самолеты «Аэрофлота». Потому что уровень и качество обслуживания авиакомпании держатся на высокой планке, которую достигли еще предыдущие руководители компании, подчеркнул президент.

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Глава государства призвал Александровского обратить на это внимание и поблагодарить тех, кто поддерживает качество выполняемых услуг.

«И улучшать, конечно, все, что связано с обслуживанием людей. <…> И безопасность здесь на первом месте, конечно, всегда», — добавил Путин.

Глава «Аэрофлота» огласился с президентом. Он добавил, что высокий уровень и безопасность — стабильные и надежные моменты для пассажиров.

Недавно авиакомпания запустила новую услугу. «Аэрофлот» предложил пассажирам тестовую перевозку животных на сидении у иллюминатора.