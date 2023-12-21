Общество 21 декабря 2023, 15:26 Путин призвал обеспечить достаток товаров на внутреннем рынке Путин поручил обеспечить предложение товаров на внутреннем рынке России РИА «Новости»

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Правительство должно обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке страны, в том числе в потребительском секторе. Соответствующее поручение кабмину на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал президент Владимир Путин.

«Необходимо достаточным предложением обеспечить спрос внутреннего рынка по широкой группе товаров. Имею ввиду, как продукцией инвестиционного спроса, в том числе технологическим оборудованием, станками и машинами, так и товарами потребительского сегмента», — сказал он.

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Ранее Путин заявил, что главным индикатором качества работы властей является оценка граждан страны. По его словам, ответственным лицам необходимо обратить на это внимание.

В заседании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.