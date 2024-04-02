Общество 02 апреля 2024, 14:58 Путин призвал не допустить роста ксенофобии после теракта в «Крокусе» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Нельзя допустить, чтобы теракт в «Крокус Сити Холле» спровоцировал национальную рознь и исламофобию в России. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел, сообщила пресс-служба Кремля.

«Вместе с тем, недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее», — отметил глава государства.

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Путин также призвал сохранить межнациональный мир, межэтническое и межрелигиозное согласие. По его словам, в вопросах миграционной политики необходимо обеспечить интересы и безопасность государства и общества.

Российский лидер добавил, что МВД следует приложить все усилия, чтобы в России не смогли легализоваться диверсанты и пособники неонацистов.

Глава государства заявил, что иностранные граждане могут жить и работать в стране, но только в том случае, если они уважают российскую культуру, язык и историю. Путин также назвал обеспечение общественного порядка приоритетным направлением работы для МВД.