02 апреля 2024, 14:58
Путин призвал не допустить роста ксенофобии после теракта в «Крокусе»
Нельзя допустить, чтобы теракт в «Крокус Сити Холле» спровоцировал национальную рознь и исламофобию в России. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел, сообщила пресс-служба Кремля.
«Вместе с тем, недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее», — отметил глава государства.
Реклама
Путин также призвал сохранить межнациональный мир, межэтническое и межрелигиозное согласие. По его словам, в вопросах миграционной политики необходимо обеспечить интересы и безопасность государства и общества.
Российский лидер добавил, что МВД следует приложить все усилия, чтобы в России не смогли легализоваться диверсанты и пособники неонацистов.
Глава государства заявил, что иностранные граждане могут жить и работать в стране, но только в том случае, если они уважают российскую культуру, язык и историю. Путин также назвал обеспечение общественного порядка приоритетным направлением работы для МВД.
Россия
Владимир Путин
Теракт в «Крокусе»
Реклама
Реклама