Путин призвал МВД жестко пресекать пропаганду национализма и насилия

Полиция должна жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия. Никто из провокаторов не должен остаться безнаказанным. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», — приводит РИА «Новости» слова президента на расширенном заседании коллегии МВД России.

Путин отметил, что в прошлом году органы внутренних дел выполняли свою работу грамотно, четко и без сбоев. По словам главы Российского государства полицейские в полной мере обеспечивали общественную безопасность, боролись с преступностью, целенаправленно трудились, чтобы улучшить ситуации на дорогах и в миграционной сфере.

Он призвал активнее выявлять коррупционеров, вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень и мониторить интернет.